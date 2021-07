JO Tokyo 2020 : Noah Lyles, l’enfant asthmatique devenu artiste de la piste

Noah Lyles est un talent multi-facettes. Non content d’être l’un des hommes les plus rapides de la planète, l’Américain étale sa palette artistique via le rap, le dessin ou la mode. Celui qui est présenté comme l’héritier d’Usain Bolt au sommet du sprint mondial est aussi citoyen engagé.



Ils n’étaient pas nombreux à miser sur cet enfant asthmatique. Porté par l’amour et la foi inconditionnelle de sa mère, il est devenu un esthète sur le tartan comme en dehors. Il sera candidat à une première couronne olympique (200-4x100) à Tokyo.

Des bons gènes, mais un enfant fragile

Né le 18 juillet 1997 à Gainsville, le petit Noah a de qui tenir. Bien avant la naissance du rejeton, Keisha Caine, la maman, et Kevin Lyles, le papa ont usé le tartan de la Seton Hall University à coups de spikes. Le paternel a même participé à la conquête du titre mondial du four by four US en 1995. Il avait disputé les séries pour épargner Harry Butch Reynolds et sa majesté Michael Johnson. La première breloque planétaire de la famille. Loin d’être la dernière.



Et pourtant le jeune Lyles toussote plus qu’il ne court vite. Branché à un aérosol, le gamin est fragile. Et pas que physiquement. Enfant dépressif, il présente des troubles d’apprentissage et de la dyslexie. Frustré par ces retards, soutenu par sa mère, il évacue ses frustrations dans la salle de gym puis sur la piste. A douze ans, il troque les babys pour les spikes. Cinq ans plus tard, il s’installe sur le toit de l’olympe des kids, les JOJ. A Nanjing, il se pare d’or sur 200m. Le premier contact avec les anneaux est réussi. Le deuxième chapitre se fera attendre. Rio arrive trop tôt pour le double champion du monde junior de Bydgoszcz (100-4x100), une pandémie repousse Tokyo.



Il commence à se faire un nom la saison qui suit. S’il loupe les Mondiaux de Londres, ceux des adieux du Roi Bolt, à cause d’un ischio droit récalcitrant aux Trials, il rafle la première de ses trois Diamond League sur 200m.



Comme une métaphore de son enfance, Noah est "lent" à l’allumage, c’est donc sur le demi-tour de piste qu’il s’exprime le mieux. 2018 confirme sa montée en puissance et esquisse un début de parallèle avec l’Éclair de Trelawny.



Le Floridien sort cinq fois sur 200m. Bilan cinq victoires et un poker de chrono fulgurant : 19.83, 19.69, 19.69, 19.65, 19.67. Personne à part Bolt n’a fait preuve d’une tel consistance sous les 19.7. Il domine aussi la meute affamée sur la ligne droite aux championnats national. Les States n’avaient plus vu un vainqueur aussi jeune depuis Sam Graddy en 1984. A Doha quelques mois plus tard, il est couronné plus jeune "boss" mondial du 200m de l’histoire. Le bambin asthmatique a bien rattrapé son retard.

Il a battu le record du monde d’Usain Bolt ou presque…

"Ne dites pas que je suis le nouveau Bolt", balance-t-il dans la foulée de son sacre qatari. Il a beau rechigner à valider la comparaison avec le roi jamaïcain, il coche quelques cases dans la colonne similitudes. L’émergence sur 200m, le départ comme talon d’Achille et un côté showman pour n’en citer que quelques-unes. Reste à combler (une partie) de l’écart au niveau du palmarès.



Au cœur de l’été 2020, King Usain a quand même du avaler son "ackee and saltfish" de travers quand il a vu passer le chrono de Lyles sur son fil Twitter. Et pendant quelques instants, la planète athlé a eu le souffle coupé. La version Covid du Weltklasse de Zurich met aux prises des athlètes au quatre coins du monde. Coincé aux États-Unis, Noah court son double hectomètre à Brandenton. Il fige les cristaux sur 18.90, record du monde explosé (19.09). Vérifications faites, le starting-block n’a pas été placé au bon endroit et l’Américain n’a couru que… 185m. On a frôlé le tremblement de terre.

Lyles, le citoyen engagé

Résumer Noah Lyles à ses accomplissements dans les stades serait réducteur. Quand on partage sa date de naissance avec Nelson Mandela, il est presque logique d’être impliqué socialement.



Le sprinter n’hésite à afficher son engagement sur les réseaux sociaux. Quand il poste l’iconique cliché de Tommie Smith et John Carlos à Mexico, c’est une manière de rappeler que les revendications du mouvement Black Lives Matter ne sont pas neuves.



"Je réfléchis toujours à ce que je peux faire de plus pour aider à diffuser la notion d’injustice. Cette fois, j’ai décidé d’utiliser la musique. Cette chanson explique la douleur et la peur que presque tous les Noirs doivent affronter dans leur vie. Tout simplement pour avoir une couleur de peau différente", poste-t-il le 4 juillet, jour de l’Indépendance des États-Unis. Tout sauf un hasard.

I always think to myself what more can I do to help spread the word of injustice. This time I decided to use Music https://t.co/OdZXgrs6WQ — Noah Lyles (@LylesNoah) July 4, 2020

Nojo18, l’artiste derrière le sprinter

Noah Lyles est donc aussi un artiste qui use de la musique pour porter des messages. Il explore le côté "créatif" des cancers via le rap (il se dit inspiré par Kanye West, 6lack ou Kendrick Lamar). Mais pas seulement. Avant de poser ses lyrics sur une musique aux tonalités sombres, Nojo18 (son blase d’artiste) s’est aussi essayé au dessin ou à la peinture.



"C’est juste la manière dont je m’exprime en dehors de la piste. Mon thérapeute disait à quel point la piste est mon côté physique que tout le monde voit, mais la musique est le côté émotionnel. Et ces pensées reflètent la façon dont je vois le monde", expliquait-il dans une interview à TeamUSA. org.

Athltisme: meeting de Zrich "Inspiration Games" © Tous droits réservés Celui qui rappe aussi sur sa vie d’athlète avec le titre Speed Racer, a sorti un album en 2020 (A Humans journey).



Grand fan d’animation, il dessine lui-même ses chaussettes. Encore une autre manière de se démarquer.



Stimulé par la concurrence, il avoue que la défaite "l’excite". Elle le tient en alerte. "Si je perds, c’est que des nouveaux talents arrivent et qu’ils me forcent à devenir meilleur. Je dois aller à l’entraînement, un de mes trucs favoris, et m’améliorer".



Tirer le meilleur du pire, une leçon qu’il a apprise depuis l’enfance.