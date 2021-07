JO Tokyo 2020 : Nina Derwael "gagner une médaille olympique ça serait mythique" - 24/07/2021 a gymnaste Nina Derwael est plutôt sereine avant son entrée en lice dimanche. Elle a déjà réalisé ses premiers entrainements. "C'était vraiment bien. Hier, on a refait les exercices et tout s'est bien passé pour tout le monde." explique-t-elle au micro de notre envoyé spécial David Bertrand. L'ambiance est bonne entre les 4 gymnastes belges. "Ca fait 4 ans qu'on travaille ensemble donc c'est vraiment une famille maintenant. Tout se passe bien entre nous. On rigole bien en dehors du gymnase." La gymnaste, âgée de 21 ans, participe à ses deuxièmes Jeux olympiques. Elle revient sur cette première expérience. "A Rio, je n'ai pas réalisé que j'étais aux Jeux."