JO Tokyo 2020 : Nina Derwael a reçu un coup de fil du Roi : "il m'a dit qu'il était très fier"

C'est une Nina Derwael heureuse qui s'est présentée à la presse au lendemain de sa médaille d'or olympique. La Trudonnaire réalise la grandeur de sa performance malgré sa fatigue intense : "Je n’ai pas beaucoup dormi, j’avais encore trop d’adrénaline. La médaille était juste à côté de moi. Hier, j'ai eu un contrôle anti-dopage, puis j'ai été manger. En arrivant à la tour du Team Belgium, tout le monde m'a applaudi."

Perpétuant le traditionnel privilège des champions olympiques, Derwael a reçu un coup de fil royal. "Le Roi Philippe m'a appelé quand j'étais dans la voiture, il m'a félicité et m'a dit qu'il était très fier. Il a dit qu'il espérait me voir en Belgique pour me féliciter personnellement".

A froid, elle est revenue sur sa performance aux barres asymétriques. "Ce n'était pas mon meilleur exercice mais il était suffisant pour hier. J'avais de la pression extérieure, mais il y avait également la pression que je me mettais sur les épaules. Heureusement, j'ai un bon team autour de moi qui m'a permis de gérer."

Elle a enfin répondu à la question que tout le monde se pose : sera-t-elle encore de la délégation olympique pour Paris 2024 ? "C'est d'abord important de se reposer mentalement et physiquement. Après, je pense que je vais revenir pour les mondiaux 2023 qui auront lieu à Anvers... et après, pour les JO de Paris, ce sera bien."