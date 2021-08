JO Tokyo 2020 – natation : Yoris Grandjean sur la natation, "c’était des beaux jeux. On ne s’attendait pas à des niveaux de performance aussi élevés"

JO Tokyo 2020 - natation : Yoris Grandjean sur la natation, "c'était des beaux jeux. On ne... La semaine olympique de natation aux Jeux de Tokyo a livré tous ses verdicts. La bataille entre les USA et l'Australie a eu lieu et chaque pays a remporté une couronne. Caeleb Dressel et Emma McKeon ont illuminé le bassin olympique. Ca y est, les cinq dernières médailles olympique de natation ont été distribuées. Une semaine qui a été intense en émotions et en médailles. Et une semaine qui a vu les USA et l'Australie truster les podiums. "Globalement, la suprématie des Etats-Unis est toujours présente, malgré une énorme natation féminine australienne. Maintenant, au niveau individuel, on a vu des performances assez incroyables. On a vu que le covid n'a pas forcément impacté les performances des nageurs. On a eu droit à des records du monde et on a vu une densité assez incroyable. On a vu des performances uniques sur certaines courses avec de la combativité et de la concurrence. C'était des beaux jeux, malgré l’absence du public. On ne s'attendait pas à des niveaux de performance aussi élevés", commence par débriefer Yoris Granjean.