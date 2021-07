Depuis cet événement, la Suédoise réalise une course contre la montre. Une épreuve parfaitement surmontée et qui a impressionné Yoris Grandjean, notre consultant natation pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo : " C’est très impressionnant. Quand j’ai vu sa blessure, je me suis dit qu’elle ne sera jamais prête pour les JO. Elle a su être patiente. Semaine après semaine, elle prenait le temps de mettre en place les choses et de prendre le temps sur chaque élément : le travail dans l’eau sur les sensations, travaille hors de l’eau pour le physique. Elle a fait cela d’une manière remarquable et c’est très rare de voir des sportifs qui se remettent aussi vite d’une fracture."