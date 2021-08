JO Tokyo 2020 – Natation : les Australiennes championnes olympiques du 4x100 m quatre nages

Les nageuses australiennes sont devenues dimanche à Tokyo championnes olympiques du relais 4x100 m quatre nages, devant les Américaines et les Canadiennes.

Le relais australien a nagé en 3 min 51 sec 60/100e, contre 3 : 51.73 aux Américaines et 3 : 52.60 aux Canadiennes. Avec cette nouvelle récompense, l’Australienne Emma McKeon devient la femme la plus médaillée en natation en une seule édition des JO, avec sept médailles, quatre d’or et trois de bronze.

McKeon a été titrée sur 50 m et 100 m nage libre et sur les relais 4x100 m et 4x100 m quatre nages. Elle a également remporté le bronze sur le 100 m papillon, le relais 4x200 m nage libre et le relais 4x100 m quatre nages mixte.

Dimanche sur le relais quatre nages, c’est le Canada qui était en tête après le dos, puis les Etats-Unis ont pris les commandes et étaient toujours en tête avant le dernier relais en nage libre.

Les Australiennes, avec sur le dernier relais la médaillée de bronze du 100 m nage libre individuel Cate Campbell, se sont finalement imposées de très peu devant les Américaines.

Américaines et Australiennes se partagent l’or et l’argent sur la distance depuis désormais sept éditions des JO, avec quatre titres pour les Etats-Unis et trois pour l’Australie.