JO Tokyo 2020, natation : Lecluyse qualifiée pour les 1/2 finales du 200m brasse, "Mes sensations à l’entraînement étaient horribles"

L’aventure de Fanny Lecluyse se poursuit aux Jeux Olympiques de Tokyo. La nageuse belge s’est qualifiée pour les demi-finales du 200 mètre brasse qui auront lieu ce jeudi aux alentours de 4h54 (heure belge). Après sa performance, Lecluyse s’est présentée soulagée au micro de Kevin Paepen.

"J’étais très stressée car mes sensations à l’entraînement étaient horribles. A chaque fois que je m’échauffe, j’ai l’impression de nager contre un mur. Mais je me suis relâchée et je suis très contente de mon temps. Le stress est derrière moi, ça me donne vraiment un boost pour les demi-finales", a expliqué l’athlète belge.

Alors que Fanny participe à ses troisièmes JO, la nageuse se montre toujours aussi stressée : "J’ai tout fait pour être ici, j’ai beaucoup travaillé et je ne pouvais pas être mieux préparée. Et tu veux tellement réussir que tu as peur de rater car j’ai déjà échoué deux fois. Je suis contente qu’on ait réussi à se détendre mon entraîneur et moi. On a fait un jeu cet après-midi pour déstresser. Ce sont les JO, on doit voir cet événement comme une fête".

Lecluyse doit maintenant se préparer pour la 1/2 finale qui se disputera demain matin à Tokyo. "Il faut essayer de faire de mieux en mieux. Je me suis aussi entraînée pour concourir le matin donc on verra bien même si on voit que les nageurs nagent moins vite le matin que le soir. Mon objectif est d’aller en finale", conclut-elle.