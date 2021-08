JO Tokyo 2020 - Natation : l’Américain Finke s’offre un doublé 800 m-1500 m

Finale Hommes : 1.500m nage libre - JO Tokyo 2020 - Natation - 01/08/2021 L'Américain Robert Finke, 21 ans, s'est offert dimanche un doublé en étant sacré champion olympique du 1.500 m nage libre aux JO de Tokyo, après avoir déjà créé la surprise en dominant le 800 m. Longtemps en embuscade, Finke a bouclé la distance en 14 min 39 sec 65/100, dominant dans la dernière longueur l'Ukrainien Mykhailo Romanchuk (14:40.66) et l'Allemand Florian Wellbrock (14:40.91). Pour ses premiers Jeux, le nageur de Tampa a encore déjoué les pronostics, alors que Wellbrock, champion du monde 2019 de la distance et détenteur de la meilleure performance de l'année (14:36.45 en avril), avait fait l'essentiel de la course en tête.