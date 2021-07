JO Tokyo 2020, natation : deux nageuses s'affrontent en duel au terme de qualifications complètement folles

Fait rare en natation. Ce mercredi, les nageuses se disputaient une place pour les demi-finales du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Néanmoins, tout ne s’est pas passé comme prévu. Un double barrage a été nécessaire afin de connaître la 16e et dernière nageuse qualifiée ainsi que les deux remplaçantes qui participeraient aux 1/2 finales en cas de forfait (17 et 18e).

Avec un chrono de 53''71, la Française Marie Wattel et la Néerlandaise Ranomi Kromowidjojo, championne olympique en 2012, occupaient la 16e place ex aequo. Un barrage devait avoir lieu entre les deux nageuses mais la Néerlandaise a décidé de ne pas y prendre part et sera donc 17e et première remplaçante alors que la Française se voit propulser en 1/2.

Deux autres nageuses ne sont pas parvenues à se départager. Elles se sont affrontées en duel pour la 18e place dans un bassin qui semblait bien vide.

Respectivement dans la 6e et la 7e série, la Chinoise Qingfeng Wu et l’Américaine Erika Brown ont réalisé le même chrono (53.87), arrivant toutes les deux à égalité à la 18e place. Une heure 30 après avoir disputé les séries, Wu et Brown se retrouvent donc côte à côte, face au bassin. L’Américaine (53''51) se montre finalement plus rapide que son adversaire de 18 ans (54''47), visiblement plus fatiguée et arrache la 18e place. Une course qui met un terme à des qualifications complètement folles!