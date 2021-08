JO Tokyo 2020 : Nafissatou Thiam débutera son heptathlon par le 100m haies (LIVE vidéo 2h30)

JO Tokyo 2020, Nafissatou Thiam : "On en attend beaucoup de moi, mais je veux m’amuser et... Médaillée d'or à Rio à la surprise générale il y a cinq ans, Nafissatou Thiam a depuis lors remporté tous les titres majeurs dans sa discipline de prédilection, l'heptathlon. La jeune athlète belge de 26 ans visera à nouveau la première place à Tokyo, mais elle veut aussi s'amuser et profiter de ses Jeux Olympiques, sans se mettre la pression.