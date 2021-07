Nafissatou Thiam comprend Naomi Osaka et Simone Biles : "Je peux facilement me mettre à leur... Ces derniers jours, la star de la gymnastique Simone Biles et la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ont beaucoup fait parler d’elles : la gymnaste américaine s’est retirée des Jeux Olympiques en plein concours par équipes pour préserver sa santé mentale, alors que la lauréate du dernier US Open et de l’Australian Open 2021 a été éliminée dès le troisième tour de "ses" JO après avoir déclaré claquer la porte de Roland Garros il y a quelques semaines.