JO Tokyo 2020 : Nafissatou Thiam championne olympique d'heptathlon pour la 2e fois consécutive, Vidts 4e du général !

Athlétisme : Noor Vidts fait un bond à 6m32 à la longueur - JO Tokyo 2020 - Athlétisme -... Noor Vidts faisait mieux que se défendre avec des sauts mesurés respectivement à 6m25, 6m29 et 6m32. Ce dernier, à 7 cm de son record, était réalisé malgré un appel pris à 18,5 cm de la planche. Elle ajoutait 949 points et restait plus que jamais dans la course au podium en 3e position avec 4.890 points.