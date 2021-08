Nafissatou Thiam est double championne olympique de l'heptathlon depuis moins de 24 heures. Sa nuit a été courte mais pas pour les raisons que l'on croit. Avant de penser à célébrer sa médaille d'or, notre compatriote aspire surtout à se reposer.

"J'ai pris un somnifère mais cela n'a pas fonctionné mais je n'ai pas dormi. Il y a l'excitation, beaucoup de choses en tête et j'avais envie de parler à ma famille et à mes amis. Je récupérerai plus tard. Je me sens fatiguée, mais bizarrement je n'arrive pas à dormir. Je me sens libérée. Ce n'était pas un poids. Mais la compétition a été longue, entre la 6e et la 7e épreuve on a attendu presque 8 heures dans les sous-sols du stade. Il était temps que cela se termine parce que la compétition n'est pas finie et que tu stresses encore. J'ai reçu beaucoup de messages, je n'ai pas eu l'occasion de répondre à tout le monde. J'ai passé quelques heures sur FaceTime avec mes frères et soeurs et ma maman. J'ai aussi reçu un coup de téléphone du Roi en revenant du stade. C'est un honneur de pouvoir l'avoir en ligne".



La Belgique a vécu une journée historique avec deux titres olympiques en moins d'une heure. Les Red Lions attendaient d'ailleurs Thiam à son retour au village des athlètes. "Les hockeyeurs m'ont accueilli quand je suis rentrée. Après moi, j'étais sur une autre planète. J'étais cassée, j'avais mal partout. Je me suis assise par terre, j'ai un peu parlé. Et que je n'en pouvais plus je suis montée prendre ma douche".



Deuxième heptathlonienne a réalisé le doublé aux Jeux, première Belge a reconduire son titre, Nafi s'inscrit toujours plus dans l'histoire de sa discipline et notre pays. "Je pense que ça prendra du temps pour réaliser l'ampleur de la chose. Il y a tellement de choses à faire donc je n'ai pas le temps de me poser et de réfléchir. J'ai envie de rentrer à la maison de me reposer, d'être avec ma famille et mes amis. Je suis toujours aussi contente qu'hier. Le plaisir et la fierté sont toujours les mêmes. L'avenir ? Je n'y pense pas du tout, je pense juste à mes vacances. Roger (Lespagnard, son coach) parle déjà des Mondiaux de Eugene ? C'est son rôle. Moi je dois écouter mon corps et il me dit de me reposer".