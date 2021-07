Mathieu van der Poel a dû dire adieu à ses espoirs olympiques ce lundi lors de la course de Mountainbike. Le Néerlandais a chuté lourdement et rapidement, il n’a plus été en mesure de se mêler à la course à la médaille. Il a même fini par abandonner, vraisemblablement blessé.

L’entraîneur du Néerlandais a expliqué les raisons de cette chute et Mathieu van der Poel lui-même a tweeté sur le sujet. Durant la reconnaissance, une planche en bois était placée à l’endroit où le coureur est tombé. Elle n’y était plus pendant la course et il n’était pas prévu qu’elle y soit. L’erreur regrettable du cycliste lui a coûté très cher.

L’encadrement de l''équipe nationale néerlandaise commence à être remis en cause, le coureur n’a pas été averti de ce changement : "Je n’étais pas au courant, cette planche était là pendant la reconnaissance."

Si cela ne changera rien au résultat et à la déception immense de MVDP, les différentes parties impliquées tenteront de comprendre d’où la négligence vient.