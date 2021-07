JO Tokyo 2020 : Mathieu van der Poel, le grandissime favori en VTT ? (direct vidéo 7h55)

Deux jours après la course cycliste en ligne, place au VTT ! Absent des débats sur route parce que le tracé ne lui correspondait pas, Mathieu van der Poel se présente sur le parcours moutain-bike avec la pancarte de grand favori. Et même s'il a récemment avoué ne viser "qu'une médaille", son abandon en cours de route sur le Tour de France (pour se préparer au mieux à la course olympique) prouve qu'il a soif de victoire.

Et pour cause, VDP reste un ovni en VTT, malgré une quasi-absence dans la discipline depuis deux ans (2 courses seulement en 2021, 1 en 2020). On se rappelle qu'en 2017, il avait terminé 2e d'une manche de coupe du monde et 2e du classement général un an plus tard.

Face à lui, une véritable armada suisse menée d'une main de maître par la légende de la discipline et tenant du titre olympique, Nino Schürter. Aux côtés de Schürter, un autre Helvète pourrait venir jouer les trouble-fêtes : Mathias Flückinger, 32 ans, numéro 1 au classement UCI et double vainqueur de manches de Coupe du monde cette année.

Autres potentiels vainqueurs, les Français Victor Koretzky et Jordan Sarrou ou le Tchèque Ondrej Cink. Grandissime outsider il y a quelques semaines, le virevoltant Tom Pidcock s'est, lui, fracturé l'épaule et devrait être un peu court pour viser la victoire.

Côté parcours, le tracé situé à Izu, à environ 150 kilomètres de l'arrivée, s'annonce particulièrement exigeant avec très peu d'occasions pour souffler et récupérer et de nombreuses pentes raides et donc éprouvantes pour les organismes.

Début des hostilités, en direct vidéo, à 7h55.