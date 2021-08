Marjorie Heuls, entraîneuse de Nina Derwael ravie, "Elle est exceptionnelle" - JO Tokyo 2020 -... Marjorie Heuls a accueilli avec "sérénité" et "apaisement" le sacre olympique de Nina Derwael obtenu dimanche aux barres asymétriques. L'entraîneuse française des gymnastes belges était ravie devant les caméras de la RTBF au moment d'évoquer l'Or olympique de Derwael. "On a réussi à amener l’athlète dans les meilleures conditions pour qu’elle réalise son rêve. En tant qu’entraîneur, c’est la meilleure chose qu’on puisse faire", s'est réjouie Heuls au micro de François Zaleski. "Elle est exceptionnelle. La tension était palpable chez elle et chez toutes les concurrentes. La finale était très tendue. Tout le monde voulait une médaille et la pression était maximale", ensuite expliqué Heuls qui a voulu souligner le force mentale de sa protégée. "C’est une athlète exceptionnelle sur le plan mental. Tout le contexte autour d’elle lui a donné confiance. Cette année compliquée dans plein de domaines lui a permis de gagner en maturité. Ce sont des petits détails supplémentaires qui permettent de gérer une finale comme celle-ci." Après deux titres mondiaux et cet Or olympique, Derwael a tout pour être une gymnaste accomplie à seulement 21 ans. Mais dans une discipline qui fait la part belle aux adolescentes, on se demande si la brillante carrière de la Trudonnaire va encore se prolonger. "Si elle souhaite continuer, on l’accompagnera", répond Heuls avant de développer. "Ce sera à elle de définir son projet de vie pour les prochaines années. Je pense qu’il faut qu’elle pense à elle, qu’elle en profite pour faire les choses qu’elle n’a pas pu faire durant toutes ces années où elle était vraiment concentrée sur son sport. Si l’envie lui vient de se relancer pour Paris, tant mieux pour tout le monde."