Dans ce nouveau numéro de "Made in Tokyo", nous vous emmenons à la découverte du parcours du contre-la-montre programmé ce mercredi 28 juillet (04h30 pour la course dames, 07h pour la course messieurs). Direction le Fuji Speedway, circuit automobile tracé à l'ombre du plus haut sommet du Japon, à deux heures de route à l'ouest de la capitale nipponne. C'est là qu'a été jugée l'arrivée des courses en ligne disputée le week-end dernier (avec pour rappel une médaille d'argent pour Wout Van Aert et une très belle 4e place pour Lotte Kopecky). Le départ et l'arrivée du contre-la-montre y seront donnés au bout d'une interminable ligne droite où souffle régulièrement un léger vent de face.

Il y a quelques jours, avant le début des jeux, nous avons pu parcourir une partie de cette boucle de 22 kilomètres et 425 mètres de dénivelé positif que les dames devront réaliser une fois et les hommes deux. Et comme on l'a vu dans les images de la course en ligne tout est ici vert et vallonnée. "Un parcours vraiment magnifique mais qui monte et qui descend tout le temps" résume Wout Van Aert. "C'est vraiment difficile" ajoute Remco Evenepoel. "Rien n'est plat ici, c'est un parcours vraiment très exigeant. Même le double passage sur le circuit est exigeant avec des bosses sur le circuit-même et des montées raides pour y arriver." Des bosses et des descentes techniques qui emmèneront les coureurs à des vitesses supérieures à 80 km/h.

Autre paramètre à prendre en considération, la chaleur. La saison des pluies est terminée au Japon et l'été y bat son plein. Il n'est pas rare que les températures soient supérieures à 35 degrés, une chaleur étouffante amplifiée par la réverbération du bitume de la piste brûlante.

Une chose est certaine, celles et ceux qui parviendront à dompter ces différentes difficultés, seront très costaud(e)s.