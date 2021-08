JO Tokyo 2020, "Made in Tokyo" : Le Fuji, ce géant du Japon

Aujourd’hui, dans le dernier numéro de "Made in Tokyo", on vous emmène à l’aventure. Direction, le Mont Fuji, plus haut sommet du Japon qui impose sa masse et ses 3776 mètres d’altitude aux regards les plus lointains. " Par beau temps, on peut le voir depuis le toit des immeubles de Tokyo, pourtant situés à plus de 150 kilomètres de là. On peut même l’apercevoir depuis les plages de la baie de Tokyo, tout au sud de la ville " explique Nicolas Wauters, guide et photographe belge installé à Tokyo et qui en a déjà réalisé l’ascension près d’une dizaine de fois. " Tenter le sommet, c’est un passage obligé pour tous les japonais, quasiment un rite. Tous les japonais viennent ici au moins une fois dans leur vie. "

Nous profitons donc d’une fenêtre météo favorable pour tenter l’ascension en aller/retour à la journée. Départ du centre-ville à 6h pour 2h30 de route. Un bus nous emmène au pied de la montagne depuis des gigantesques parkings installés à distance respectable du géant.

L’ascension débute à 2200 mètres d’altitude, là où la route s’arrête, à la station 5, petite structure touristique qui ressemble à s’y méprendre à une station de ski des Rocheuses américaines. Le sentier s’élève assez vite, d’abord sur un chemin très large et praticable. Ici, pas de difficulté technique particulière, à part quelques portions un peu plus rocailleuses et un sentier parfois rendu glissant par les petites pierres de roche volcanique qui roulent sous les pieds. La trace est délimitée sur toute sa longueur, les Japonais n’aiment pas les risques inutiles. Mais c’est aussi évidemment une façon de protéger les lieux, classés au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Les stations s’enchaînent à distance raisonnable.

A chaque étape, certains s’arrêtent pour se restaurer, dormir quelques heures en espérant atteindre le sommet au coucher ou au lever du soleil ou faire frapper leur bâton de marche d’un stamp, un tampon au fer rouge qui brûle le bois et valide le passage. Nous sommes bien vite à 3.000 mètres d’altitude, le souffle se raccourcit à mesure que les pulsations s’accélèrent. On dépasse autant des personnes âgées au pas lourd et lent que des familles avec des enfants de 6 ans. A en juger à la taille du sac à dos, la plupart ont probablement prévu de faire l’aller/retour en 2 ou 3 jours.

Le sommet se rapproche et la vue sur ce cratère gigantesque s’ouvre. A près de 4.000 mètres, la roche hésite entre le rouge, le gris et l’ocre. Yumi, une japonaise d’une trentaine d’années termine son ascension. " C’est la 2e fois que je tente l’ascension mais la première fois que j’atteins le sommet. Ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. Quand on est en bas, on a l’impression que le sommet est proche mais en fait, il n’arrive jamais. Pour nous les Japonais, c’est un passage obligé de venir ici. C’est une démarche presque spirituelle."

Un moment d’introspection et une vue à couper le souffle. Mais qui se mérite.