JO Tokyo 2020, Made in Tokyo : le baseball, sport roi au Japon

A la question, "quel est le sport numéro 1 au Japon?", beaucoup d'entre nous répondraient: le judo, le sumo, le keirin, le golf ou encore le e-sport. Et pourtant, la discipline préférée des Japonais et le sport par ailleurs le plus pratiqué aux quatre coins du pays, c'est le baseball. Importé par les américains au milieu du 19e siècle, il s'est rapidement imposé dans la culture sportive nippone. Preuve en est, le nombre de terrains que l'on croise un peu partout dans le pays, aussi bien coincés entre deux immeubles en zone urbaine qu'en pleine campagne. "Il existe plus de 4.000 équipes rien que dans les différents championnats de high school" explique Takahiro Sekiguchi, conservateur du musée du baseball installé sous le Tokyo Dôme, l'un des stades principaux de la ville et qui accueille les matches des Yomiuri Giants, l'une des équipes les plus titrées du Nippon Professional Baseball, le championnat de Division 1. "Le baseball, on le pratique dès le plus jeune âge à l'école. C'est sans hésiter le sport le plus pratiqué dans notre pays. Un sport qui colle bien avec les valeurs japonaises d'engagement, de solidarité et d'esprit d'équipe."

Un sport tellement populaire qu'ici, plutôt que d'aller jouer au bowling ou au billiard les soirs de week-end, on se rend dans un des centaines de batting centers recensés rien qu'au centre-ville de la capitale. Ici, on "batte" des balles à longueur de soirée, sur un demi-terrain encerclé de filets de protection. "On vient ici aussi bien pour s'amuser, se challenger que pour s'entraîner" expliquent deux jeunes joueurs rencontrés sur place. "Des batting centers comme ici, il y en a partout, même sur le toit de certains immeubles."