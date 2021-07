Direction Kamakura, petite cité balnéaire à deux heures de route au sud de Tokyo. Ici, les plages sont en sable noir volcanique et la vue sur le Mont Fuji imprenable. C’est le rendez-vous des surfers qui profitent ici des vagues de taille moyenne que leur offre l’océan pacifique.

Le surf, c’est un des cinq nouveaux sports du programme olympique (avec l’escalade, le karaté, le skateboard et le baseball). C’est aussi une activité très prisée des japonais qui profitent des milliers de plages réparties aux quatre coins de l’île.

"Je surfe ici depuis 50 ans", nous explique un habitant de Kamakura. "J’aime la communion avec la nature que m’offre la pratique du surf."

Une activité qui se pratique aussi en plein centre ville. Sur une vague artificielle coincée entre les immeubles et le métro aérien.

Bienvenue à la City Wave de Tokyo ! La seule infrastructure du genre en Asie (on en compte une quinzaine à travers le monde). Ici, une puissante turbine crée une vague parfaite et permanente qui permet la pratique du surf... de la découverte au perfectionnement. En quelques minutes, on se tient debout sur une planche et on se surprend même à réussir quelques timides virages.

"C’est le moyen idéal pour s’entraîner avant de se jeter a l’eau dans l’océan", nous explique le propriétaire. "L’avantage ici, contrairement au surf en mer, c’est que la vague est parfaite et qu’il ne faut pas attendre que le vent se lève pour pouvoir surfer."

Intégré au programme des Jeux Olympiques pour la première fois de son histoire ici au Japon, le surf risque bien de rester discipline olympique encore quelques années. Les organisateurs des JO de Paris l’ont déjà confirmé et ont choisi Tahiti et le mythique spot de Teahupoo comme cadre des épreuves. En 2028, les Jeux se dérouleront à Los Angeles, en Californie, l’un des berceaux de la discipline. Et en 2032, rendez-vous à Brisbane, haut-lieu mondial du surf.

La pratique a donc de beaux jours devant elle. Et devrait donc surfer sur la vague encore quelques années.