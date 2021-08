JO Tokyo 2020, Made in Tokyo : du karaté au beau milieu des cerisiers - 07/08/2021 Kimono blanc et ceinture noire. Hirose et Kono nous attendent au Parc Ueno. Ces 2 Japonais sont des karatékas expérimentés. Au printemps, ils pratiquent cet art martial à l’ombre des cerisiers. Les célèbres sakura ne sont pas en fleur à cette période de l’année, mais ils nous ont quand même fixé rendez-vous dans cet endroit situé au nord de Tokyo. "Je travaille dans un musée à Yokohama" nous raconte Hirose San. "Je vis pour le karaté. Je viens très souvent m’entraîner ici". Le karaté, c’est plus de 100 millions de pratiquants à travers le monde. Ils sont 2 millions rien qu’au Japon. Et à Tokyo, ce sport ne se pratique pas seulement dans les dojos. "Le karaté est composé de coups de poing et de coups de pied" explique Hirose. "C’est un art martial basé sur les katas et les kumités". Pour la première fois, le karaté est inscrit au programme des jeux olympiques. C’est l’une des 5 nouvelles disciplines présentes dans ces JO. Et à Tokyo, les compétitions de karaté se déroulent au Nippon Budokan, le temple des arts martiaux au Japon. "Le fait que le karaté soit une discipline olympique est une belle façon de le faire découvrir aux amateurs. Le karaté est aussi une manière de rester en bonne santé et un bon moyen de montrer l’esprit japonais au monde entier". 20 ans après le taekwondo, 57 ans après le judo, le karaté a donc fait son entrée aux JO pour la 1ère fois. Et ce sera peut être la première et la dernière fois puisqu’on sait déjà que le karaté ne sera pas au menu des JO de Paris en 2024.