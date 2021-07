JO Tokyo 2020 : Lotte Kopecky pour créer la sensation face à l'armada néerlandaise ? (course en ligne dames en direct vidéo à 6h30)

24 heures après la course en ligne messieurs, les dames emboîteront le pas à leurs homologues pour sillonner les routes japonaises . Au programme 135 kilomètres vallonnés, avec "seulement" 2,7 kilomètres d'ascension mais de nombreuses possibilités d'attaque dans les faux-plats montants ou les quelques descentes autour du Mont Fuji.

Comme souvent, les Néerlandaises s'érigeront comme les grandissimes favorites. Et pour cause, le quatuor batave a très fière allure : la lauréate de Liège-Bastogne-Liège Demi Vollering, l'éternelle Marianne Vos, la vainqueur du Tour des Flandres Annemiek Van Vleuten et la tenante du titre Anna Van der Breggen.

Pour résister à cette armada, plusieurs outsiders ressortent : la médaillée de bronze de Rio, Elisa Longo Borghini, l'Américaine Lizzie Deignan, qui a fait des JO son grand objectif de la saison, l'ultra régulière coureuse danoise Cecilie Uttrup Ludwig voire...Lotte Kopecky.

Figure de proue de la délégation cycliste belge, Kopecky sera accompagnée de deux coureuses, Valérie Demey et Julie Van de Velde. Et même si le parcours, plutôt accidenté, ne la favorise clairement pas, elle voudra briller et arracher une médaille à la surprise générale. Loin d'être évident. Mais impossible n'est pas belge...

Début des hostilités, en direct vidéo évidemment, dès 6h30.