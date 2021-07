JO Tokyo 2020 : Les sportifs les plus médaillés et titrés de l’histoire des Jeux d’été

Evidemment, notre pays n’est pas le mieux représenté au niveau des médailles et des titres remportés. Retour sur les athlètes qui ont ramené le plus de breloques dans l’histoire des Jeux Olympiques.

Pour commencer, il faut se rendre au bord des bassins de natation où l’on retrouve à la fois le sportif le plus médaillé et le plus titré des Jeux Olympiques mais aussi celui qui a remporté le plus de titres individuels (13) ainsi que le plus de médailles d’or sur une seule Olympiade (8 en 2008 et 6 en 2004) : Michael Phelps. Avec 28 médailles glanées dont 23 en or, il est déjà assuré de conserver ce statut avant même le début des JO de Tokyo.

Le nageur américain est un véritable phénomène. Ses 28 médailles, il les a remportées sur quatre éditions des Jeux Olympiques, entre 2004 et 2016 et ce sur différentes distances et dans différentes catégories de nage : 200m nage libre, 100m et 200m papillon, 200m et 400m 4 nages et dans les relais 4x100m nage libre, 4x200m nage libre et 4x100m 4 nages. Sur 200m 4 nages, il a même conservé son titre lors de 4 éditions consécutives, un record en la matière.

Un chiffre suffira pour décrire l’immensité de la performance du nageur : 2,2%. Phelps totalise en effet 2,2% des titres olympiques remportés par les Etats-Unis depuis 1896. On parle bien de la nation la plus titrée, et de loin, de la dernière olympiade. En même temps, lors de ses quatre olympiades victorieuses, il a terminé quatre fois athlète le plus décoré.