JO Tokyo 2020 : Les Red Lions s’offrent l’Allemagne et se qualifient pour les 1/4 de finale (3-1)

Après une victoire très convaincante face aux Pays-Bas (3-1), les Red Lions ont continué à être impressionnants lors du tournoi olympique de hockey. Cette fois, c’est l’Allemagne qui a subi la loi de nos hockeyeurs. Avec cette victoire 3-1, la Belgique est en tête de sa poule et assurée de jouer les quarts de finale.

La Belgique entame de la meilleure des manières son 2e match de poule. Cette fois, deux buts sont inscrits en première mi-temps. Cédric Charlier s’offre un doublé et met la Belgique sur orbite face aux Allemands qui ont du mal.

Si la mi-temps se termine sur le même score, Alexander Hendrickx inscrit le 3e but belge sur pc. C’est déjà son 4e but déjà de la compétition.

En face l’Allemagne ne démérite pas, mais la défense belge tient bon, notamment grâce à son gardien qui est infranchissable.

Dans le dernier quart-temps, les Allemands vont cependant prendre le jeu à leur compte et inscrire un petit but via Haner.

Un but qui ne va rien changer. Après avoir battu facilement les Pays-Bas, la Belgique s’offre l’Allemagne, soit les deux gros adversaires des Lions dans cette poule.

La Belgique affrontera l'Afrique du Sud, ce mardi (18h30 heure locale, 11h30, HB) pour tenter de poursuivre son sans-faute dans le groupe B.