Après avoir brillamment dompté les Pays-Bas (3-1) et ensuite fait le job face à l'Allemagne (3-1), les Red Lions disputent leur troisième match de poules face à l'Afrique du Sud ce mardi matin. Déjà qualifiés pour les quarts et en pleine confiance, les Belges veulent prendre la mesure des Sudafricains pour enchaîner une 3e victoire consécutive et aborder encore plus sereinement la suite de la compétition.

Face à un adversaire qui a perdu ses deux premières rencontres (3-1 contre la Grande-Bretagne et 3-5 face aux Pays-Bas), les Lions ne devraient pas connaître trop de problèmes. Mais attention au pêché d'orgueuil et à un éventuel relâchement après les deux belles victoires initiales. Bonne nouvelle cependant, Tom Boon fera son retour à la compétition après avoir raté les 2 premiers matches des Belges suite à une blessure au mollet. Début des hostilités à 11h30 en direct vidéo.