JO Tokyo 2020 : les Red Lions en finale, Karsten Warholm monstrueux sur 400m haies, tout ce qu’il ne fallait pas rater (vidéos)

Voile 49er FX : Doublé pour les Brésiliennes Grael/Kunze - JO Tokyo 2020 - Voile - 03/08/2021 Les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze, déjà titrées en 2016 à Rio, sont de nouveau devenues championnes olympiques de voile en 49er FX mardi à Tokyo. A l'issue d'une ultime régate remportée par le duo argentin, Martine Grael, fille du multiple médaillé brésilien Torben Grael, et Kahena Kunze ont devancé les Allemandes Tina Lutz/Suzann Beucke et les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Annette Duetz. D'origine danoise, Torben Grael, père et entraîneur de Martine, est le sportif brésilien le plus médaillé aux JO (2 or, 1 argent et 2 bronze), à égalité avec Robert Scheidt, double médaillé d'or en Laser et qui, à 48 ans, a échoué à Tokyo à remporter une 6e médaille.