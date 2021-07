JO Tokyo 2020 : les Néerlandaises veulent effacer la déception de la course en ligne lors du chrono (live vidéo à 4h30)

Après la course en ligne, qui a sacré la surprise autrichienne Anna Kiesenhofer, les cyclistes sont de retour ce mercredi à Tokyo pour le contre-la-montre.

Les différentes participantes auront droit à un parcours accidenté de 22,1 kilomètres dont une grande partie ne sera pas une nouveauté pour elles puisqu''il s’agit principalement du circuit final de la course en ligne. Les rouleuses devront notamment passer par une ascension de 5 kilomètres avec un dernier à 6,3%.

Seulement 25 cyclistes seront au départ de la course dont la première s’élancera sur le coup de 4h30, juste avant la Belge Julie van de Velde. La dernière partira à 5h06. L’Américaine Chloe Dygert sera la favorite de cette course même si elle devra se méfier grandement des Néerlandaises Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten. Il y a cinq ans, l’Américaine Kristin Armstrong s’était imposée devant la Russe Olga Zabelinskaya et la Néerlandaise Anna van der Breggen qui espère donc faire mieux cette année.

