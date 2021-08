JO Tokyo 2020 : les Italiens s’offrent un titre inattendu sur 4x100m, les Jamaïcaines sacrées

Athlétisme : Finale Relais 4x100m Dames - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 06/08/2021 La Jamaïque a remporté la finale olympique du 4x100 m dames des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi au Japon. Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson ont couru en 41.02, devançant les Etats-Unis (41.45), double tenants du titre, et la Grande-Bretagne (41.88). Deuxième derrière les Etats-Unis en 2012 à Londres et 2016 à Rio, la Jamaïque a enlevé sa seconde médaille d'or dans le relais 4x100 féminin après un premier titre conquis en 2004 aux Jeux d'Athènes.