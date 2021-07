JO Tokyo 2020 : les heures de départ du contre-la-montre de Wout Van Aert et Remco Evenepoel sont connues

L’épreuve cycliste du contre-la-montre olympique se déroulera ce mercredi 28 juillet à 7 heures (heure belge). Les Belges Remco Evenepoel et Wout van Aert nous représenteront dans cette discipline. Les Belges s’élanceront respectivement de la 24ème et 2ème position. On vous donne les heures de départs des Belges et des dix derniers partants. Le premier partira à 7 heure et le dernier à 9h10 (heure belge). Les coureurs s’élanceront avec une minute trente d’intervalle. Les trois derniers à partir sont les médaillés du championnat du monde d’Imola.

24. Remco Evenepoel (BEL) à 7h59'00''

10. Tom Dumoulin (NED) à 8h56' 30''

9. Joao Almeida (POR) à 8h58'00''

8. Kasper Asgreen (DEN) à 8h59'30''

7. Primoz Roglic (SLO) à 9h01'00''

6. Geraint Thomas (GBR) à 9h02'30''

5. Rohan Dennis (AUS) à 9h04'00''

4. Rémi Cavagna (FRA) à 9h05'30''

3. Stefan Kung (SUI) à 9h07'00''

2. Wout van Aert (BEL) à 9h08'30''

1. Filippo Ganna (ITA) à 9h10'00''

Voir ici l’ordre de départ complet.

