JO Tokyo 2020 : Les Fidji conservent leur titre olympique en rugby à 7 - Jeux Olympiques - rugby... Les Fidji ont remporté mercredi la finale du tournoi masculin de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Tokyo, conservant leur titre acquis à Rio en 2016. L'archipel du Pacifique s'est imposé 27-12 contre la Nouvelle-Zélande, décrochant aussi la 2e médaille d'or olympique de son histoire, mercredi au Tokyo Stadium. On imagine que tout le peuple fait la fête car il y a cinq ans à Rio, c'était la folie dans les rues après le premier triomphe de leur équipe. Et suite à cette victoire, les habitants avaient bénéficié d'un jour de congé légal. C'est la première médaille olympique en rugby à 7 pour les All Blacks, cinquièmes en 2016. Dans la petite finale, c'est l'Argentine, 6e à Rio, qui a décroché la médaille de bronze grâce à un succès 17-12 contre la Grande-Bretagne, 2e il y a cinq ans au Brésil.