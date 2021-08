Bashir Abdi a tout donné dans les derniers mètres du marathon pour s’emparer d’une médaille de bronze, la 7e et dernière breloque récoltée par la Belgique sur ces JO de Tokyo 2020. Derrière l’intouchable Kényan Eliud Kipchoge, trois marathoniens devaient s’expliquer pour aller chercher les deux dernières places sur le podium.

Tout s’est joué dans les 200 derniers mètres de course. Le Néerlandais Abdi Nageeye avait manifestement gardé le plus de réserves et s’est emparé de la médaille d’argent. Assuré de la 2e place, il s’est ensuite retourné pour encourager son ami et ancien équipier Bashir Abdi, un peu plus frais que le Kényan Lawrence Cherono, grand déçu de la matinée japonaise.

Exténué, Abdi a quitté les lieux en chaise roulante avant de reprendre ses esprits pour monter sur le podium olympique.

Abdi a décroché la quatrième médaille belge dans l’histoire du marathon olympique après l’argent et le bronze de Karel Lismont (1972 et 1976) et le bronze d’Etienne Gailly (1948).