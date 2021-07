JO Tokyo 2020 : les Britanniques en or sur 4x100 m quatre nages mixte, avec le record du monde

Les Britanniques ont été sacrés samedi champions olympiques du relais 4x100 m quatre nages mixte, nouvelle épreuve au programme olympique des JO de Tokyo, battant au passage le record du monde détenu par les Chinois.

Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy et Anna Hopkin ont bouclé la distance en 3 min 37 sec 58, devant les Chinois (3 : 38.86) et les Australiens (3 : 38.95).

Les Américains finissent seulement cinquièmes (3 : 40.58) malgré la présence en dernier relayeur de leur triple champion olympique Caeleb Dressel, qui manque donc son objectif de six titres sur la même édition.

Il disputera encore dimanche la finale du 50 m nage libre, avec le meilleur temps des demi-finales samedi, avant de boucler ces neuf jours de natation olympique par le 4x100 m quatre nages messieurs.

L’épreuve permet à chaque équipe de composer son quatuor à sa guise pour peu qu’il y ait deux nageurs et deux nageuses et que l’ordre traditionnel du relais quatre nages (dos, brasse, papillon, crawl) soit respecté.

Les Britanniques comme les Australiens avaient fait le choix de lancer et finir leur course avec deux femmes, quand les Américains avaient opté pour la tactique inverse.

Hommes et femmes s’affrontent donc directement, créant une course difficile à déchiffrer avec des écarts brutaux et des remontées tout aussi spectaculaires.