Une 16e finale planétaire. Voilà ce qui attend les éternels Belgian Tornados, à nouveau qualifiés pour la finale à Tokyo. Versé dans une série relevée avec notamment la Jamaïque, la Pologne ou la France, le relais belge a fait le job, finissant 3e.

Seule ombre au tableau, la blessure, dans la dernière ligne droite, de Jonathan Borlée touché aux ischios et donc out pour la finale. Ajoutée à l'état incertain de son frère, Kevin, cette blessure tombe très mal et entoure la finale des Belges de plusieurs points d'interrogations.

Quel sera le quatuor aligné par Jacques Borlée ? Dans quel état de forme sera Kevin, s'il venait à suppléer son frère ? Les Belges peuvent-ils briguer une toute première médaille olympique ? La réponse demain dès 14h50.