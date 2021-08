Les Belgian Tornados sont à nouveau passés tout près de cette fameuse médaille olympique, la seule qui manque encore à leur fabuleux palmarès. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont terminé à la 4e place de la finale du 4x400m des Jeux Olympiques. Comme il y a quatre ans à Rio. Une course pleine de tout les relayeurs a permis d'améliorer le record de Belgique (3:57.88) mais pas de grimper sur le podium. Les intouchables États-Unis se sont parés d'or (2:55.70) devant une étonnante équipe des Pays-Bas (2:57.18) et les Botswana de Makwala (2:57.27).

Depuis 2008, les Tornados ont disputé 26 finales internationales. Ils ont décroché un paquet de médailles (13). Mais une nouvelle fois le podium des JO s'est refusé à eux.



Leurs quatre finales olympiques se sont soldées par trois quatrième places (à Pékin après la disqualification de la Russie, à Rio et à Tokyo) et une cinquième (à Londres). Leur régularité - phénoménale à ce niveau - n'a pas été récompensée. A 33 ans, Kevin et Jonathan Borlée, piliers de ce projet, ont sans doute dit au revoir à la scène olympique. C'est une page qui se tourne pour notre relais.