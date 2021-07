JO Tokyo 2020 : Les Belgian Hammers 5e du relais mixte de triathlon, l’or pour la Grande-Bretagne

Les Belgian Hammers ont pris une magnifique 5e place du relais mixte de triathlon des jeux Olympiques de Tokyo, samedi sur la base nautique d’Odaiba.

Performance incroyable pour Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy et Jelle Geens qui ont signé un temps de 1h24.36 et ont terminé à la 5e place de cette course.

Mais devant, c’était vraiment très fort. La Grande-Bretagne (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Gerogia Taylor-Brown et Alex Yee) s’est imposée en 1h24.31, avec 14 secondes d’avance sur les Etats-Unis et 23 secondes sur la France qui a cru jusqu’au bout pouvoir arracher la médaille d’or. Car dans le dernier relais, la France a réussi à revenir à hauteur de la Grande-Bretagne avant de lâcher dans la dernière partie avec la course à pied. Les Pays-Bas sont 4e à 53 secondes, la Belgique 5e à 55 secondes.