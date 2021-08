Les Belgian Cheetahs ont pris la 7e place de la finale olympique du relais 4x400m féminin. Le titre est revenu à la Dream US (McLaughlin, Felix, Muhammad, Mu) devant la Pologne et la Jamaïque.



Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus ont battu une nouvelle fois le record de Belgique en 3:23.96. Une superbe performance pour leur première participation aux JO et réalisée en l'absence de Cynthia Bolingo, la recordwoman de Belgique du 400m. Blessée au début des Jeux, la Bruxelloise a été contrainte de déclarer forfait. Carole Bam a reconduit le même quatuor et dans le même ordre qu'en demi-finale.



Avec la championne olympique du 400m haies, celle du 800m et deux médaillées en individuel, les Américaines étaient sur le papier intouchables. Elles ont confirmé sur le mondo du stade olympique avec un fabuleux chrono de 3:16.85. La Pologne s'est arrachée pour décrocher l'argent (3:20.53, record national). La Jamaïque s'est emparée du bronze (3:21.24).



Les Belges ont navigué en 6e position presque toutes la course, Camille Laus a été remontée dans le dernier relais par la phénoménale Néerlandaise Femke Bol (3:23.74, record national).