JO Tokyo 2020 : les basketteurs belges de 3x3 directement en 1/2 finale, grâce à la victoire de la Lettonie face aux Pays-Bas

L'équipe belge masculine de 3x3 est qualifiée pour les 1/2 finale de la compétition après la victoire de la Lettonie face aux Pays-Bas ce mardi. Les Belges, avec la défaite batave, prennent la 2e place du groupe et sont donc exempts de 1/4 finale.

Plus tôt dans la journée, les basketteurs belges en 3x3 ont disposé de la Pologne. Ils avaient la quasi-obligation de l'emporter pour se qualifier. Les Lions ont souffert, longtemps buté sur la défense polonaise, avant d'émerger au bout du suspense grâce à une fantastique prière de loin de l'inévitable Thibaut Vervoort à 0,9 secondes de la fin (16-14).

Monstrueux tout au long du tournoi, l'ange gardien des Belges a encore endossé sa cape de sauveur au meilleur des moments pour permettre aux Belges de franchir l'écueil polonais et de se qualifier pour les quarts de finale dans un premier temps, pour les 1/2 après la défaite des Pays-Bas !

"Ce qui se passe dans ma tête au moment du tir ? Rien du tout" a avoué le héros du jour, Thibaut Vervoort au micro de Quentin Weckhuysen. "Cela va si vite et c'est déjà la 3e fois que ça passe comme ça, c'est fou. On est en quarts, c'est génial. En plus, si la Lettonie gagne, on serait 2e et donc directement qualifié pour les demi-finales."