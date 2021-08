Les Jeux olympiques de Tokyo se sont refermés ce dimanche 8 août. C’est donc l’heure des bilans. Toutes les médailles ont été attribuées, certains pays ont particulièrement dominé certaines disciplines. Petit tour d’horizon de ces "spécialistes". ►►► À lire aussi : notre page spéciale Jeux Olympiques

Des Kiwis brillants sur le Canal de la Forêt de la mer

Le nom poétique du plan d’eau olympique a inspiré les rameurs du pays du "long nuage blanc". Les Néo-Zélandais ont brillé tant en aviron qu’en canoë. Les Kiwis ont glané 3 titres dans chacune des disciplines. Le huit de pointe avec barreur, le deux de pointe sans barreur, Grace Prendergast en skiff ont fait retentir le "God Defend New Zeland" en début de jeu. Lisa Carrington a survolé les épreuves de kayak avec trois sacres, dont un partagé avec Caitlin Regal. Il faut ajouter deux plaques en argent. Au total, les NéoZ ont remporté 8 de leurs 20 médailles en aviron et en canoë-kayak.

Le sans-faute américain en basket-ball et en golf

Les États-Unis sont habitués à récolter les titres aux Jeux. Ils ont des disciplines fortes. A côté de l’athlétisme et de la natation, gros pourvoyeurs de médailles, il y a aussi des "chasses gardées".



C’est le cas du basket-ball où les hommes et les dames ont réalisé le doublé. Il s’agit du 16e titre pour la Dream Team US. Les dames ont-elles empoché leur 9e sacre, le 8e consécutif. En golf, Xander Schauffele et Nelly Korda ont permis aux "States" de faire un sans-faute.

Cuba : 1/3 des titres en boxe

A Cuba, la boxe est presque érigée au rang de religion. Les disciples de la génération Tokyo ont été à la hauteur avec un tiers des titres remportés (3 sur 9). Roniel Iglesias, Arlen Lopez et Julio la Cruz, tous déjà médaillés aux Jeux, ont perpétué la tradition. L’île des Caraïbes compte 36 champions olympiques en boxe.

Ça roule pour les Pays-Bas

Les Pays Bas occupent la 7e place au classement des médailles avec 36 podiums. Un tiers a été récolté en cyclisme. Sous toutes ses formes. Sur la route, les "Oranje" sont montés sur la boîte quatre fois, dont le titre d’Annemiek Van Vleuten en contre-la-montre. Sur la piste, nos voisins ont amassé 3 titres (vitesse, vitesse par équipes, keirin), une deuxième place et deux médailles de bronze. Dans la spectaculaire épreuve de BMX racing, Niek Kimmann a été sacrée et Merel Smulders a pris le bronze.

La Russie à la pointe de l’escrime

36 médailles ont été décernées en escrime, les athlètes du comité olympique russe en ont raflé 8, dont trois titres (Pozdniakova en sabre, les équipes de fleuret et de sabre). Le bilan aurait pu être encore plus impressionnant si les épéistes, les fleurettistes, la fleurettiste Inna Deriglazova ou la sabreuse Sofya Velikaya ne s’étaient pas inclinés en finale.

La Chine a pu compter sur ses artistes et ses costauds

Place forte de la gymnastique et du plongeon, la Chine a confirmé sa main mise sur ces disciplines artistiques. Les athlètes de l’empire du milieu ont pris 8 des 42 médailles en gymnastique et ont trusté les premières positions en plongeon (7 des 8 titres). En trampoline (discipline sœur), les Chinois ont monopolisé 50% des médailles (3/6). Plus rare, ils ont aussi dominé les épreuves d’haltérophilie où 7 des 14 titres sont tombés dans leur escarcelle.

Entre le traditionnel judo et la nouveauté skateboard, le Japon a scintillé à la maison

Pour se hisser vers les sommets du tableau des médailles, le pays organisateur comptait sur sa discipline historique : le judo. Les combattants nippons ont été au rendez-vous et ont accroché 9 des 15 breloques en or. Ils ont ajouté 4 médailles supplémentaires.



Les Japonais se sont aussi taillé la part du lion en skate board, nouveau venu au programme olympique, Yotu Horigome, Momiji Nishiya (street) et Sakura Yosozumi (park) se sont emparés de 3 des 4 titres décernés.

La Corée du Sud a mis dans le mille

Robin des bois a fait des émules du côté de Séoul. Les archers venus de Corée du Sud ont tout simplement réalisé un extraordinaire quatre sur cinq. An San chez les dames, les équipes masculine, féminine et mixte se sont parées d’or. Seul le Turc Mete Gazoz a privé les Coréens de Grand Chelem. Pire, Woojin Kim a été éliminé en quarts de final.

Raz de marée US dans le bassin olympique

Portés par un Caeleb Dressel affamé d’or, les Etats-Unis ont accumulé les grandes performances dans le bassin olympique. Le nageur de Gainsville s’est octroyé 5 couronnes olympiques. Ses compatriotes en ont placé 6 supplémentaires dans la besace de la bannière étoilée. Au total, les nageurs US ont grappillé 30 breloques sur les 105 possibles. Notons également le bilan immaculé des Etats-Unis en basket où les deux sélections, masculine et féminin, ont raflé la médaille d'or. Les hommes sont venus à bout de la France en finale, alors que les dames ont tranquillement croqué le Japon.