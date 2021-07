JO Tokyo 2020 : Le zéro pointé en plongeon du duo russe - 28/07/2021 Le plongeon est une discipline compliquée où la moindre erreur, même infime, est fatale. Lors de la finale du plongeon synchronisé à trois mètres, le duo russe composé d'Evgenii Kuznetsov et Nikita Shleikher en a fait la douloureuse expérience. C'est surtout le deuxième cité qui a complètement loupé son plongeon. Nikita Shleikher a en effet réalisé un très gros plat sur le sixième et dernier plongeon de l'équipe russe. Les conséquences sont sans appel. Le jury est unanime et donne la note de zéro aux deux plongeurs russes. Le duo finit huitième et dernier de cette finale avec 331.08 points, bien loin des champions olympiques, les Chinois Zongyuan Wang et Siyi Xie. Les Américains Andrew Capobianco et Michael Hixon sont deuxièmes et les Allemands Patrick Hausding et Lars Rudiger complètent le podium.