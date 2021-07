JO Tokyo 2020 : Le tableau des médailles

Repoussés d’un an à cause du coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo se tiennent finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Une compétition que vous pouvez suivre sur tous les médias de la RTBF.

Vous pouvez également retrouver le tableau des médailles actualisé automatiquement. Vous pourrez donc suivre l’évolution du nombre de médailles par pays sur cet article.

En 2016, les Etats-Unis avaient écrasé la compétition avec 121 breloques dont 46 en or. La Team Belgium fera-t-elle mieux que ses six médailles dont deux en or récoltées à Rio ?

Ils seront 121 Belges à tenter leur chance à Tokyo et à rêver de monter sur la plus haute marche du podium.

