La médaille d'argent récoltée par Wout van Aert samedi lors de la course en ligne sur route des JO de Tokyo 2020 a donné le sourire à tous les coureurs belges présents pour le soutenir mais également au staff belge. Le sélectionneur Sven Vanthourenhout a lui aussi savouré cette première médaille pour son premier grand rendez-vous en tant que guide de la sélection belge.

"Je n’ai jamais été aussi content d’une deuxième place. C’est une médaille avec un bord doré. Wout était le meilleur homme en course aujourd’hui avec Pogacar et Carapaz qui a réussi un coup fantastique. Une deuxième place, c’est toujours un peu amer mais gagner une médaille d’argent aux Jeux, c’est fantastique", a réagi Vanthourenhout au micro de Sporza.

Benoot a dû rouler plus tôt que prévu

Pour placer van Aert dans les meilleures conditions de faire mouche, Vanthourenhout a décidé de mettre son équipe à contribution avec notamment un Greg van Avermaet qui a bougé très tôt. Le sélectionneur national regrette que d'autres équipes n'aient pas pris le poids de la course sur leurs épaules et qu'au final, van Aert ait dû se débrouiller seul.

"On avait vu cette situation venir. Il y avait encore trop de monde au sommet du Mikuni Pass. A ce moment-là, on savait qu'il y aurait des démarrages et qu'on aurait à chaque fois dû contrer. Je suis content que Wout et Pogacar ait finalement récolté une médaille chacun. La Belgique et la Slovénie sont les deux seules équipes qui ont pris leurs responsabilités en contrôlant la course. C'est dommage que des équipes comme l'Italie, l'Espagne et la Colombie n'aient pas collaboré. Elles avaient pourtant des leaders. Van Avermaet a donc travaillé tôt. Dans le meilleur des cas, il aurait été avec les meilleurs au pied du Mikuni Pass. Ce n'était pas le cas et Benoot a dû rouler plus tôt que prévu... mais à la fin, cela n'aurait pas changé le résultat final."