Soufiane El Bakkali a été sacré champion olympique du 3000 m steeple, lundi à Tokyo, devenant le premier Marocain médaillé d’or aux Jeux tous sports confondus depuis Hicham El Guerrouj en 2004. Il met surtout fin à l’hégémonie du Kenya dans cette discipline.

El Bakkali a devancé l’Ethiopien Lamecha Girma et le Kényan Benjamin Kigen après une accélération époustouflante dans les 200 derniers mètres. Il succède au palmarès au Kényan Conseslus Kipruto, vainqueur à Rio en 2016.



La victoire du Marocain, 4e à Rio, est une demi-surprise. C’est surtout un événement historique. Le Kenya avait remporté les 9 derniers titres en steeple et 11 des 13 dernières médailles d’or attribuées. Et encore le Kenya avait boycotté ces deux éditions de 1976 et 1980.



Depuis le succès d’Amos Biwott en 1968, les Kényans ont donc accumulé les victoires sans jamais connaître la défaite. Juste avant l’émergence des coureurs des hauts plateaux, notre compatriote Gaston Roelants s’était imposé à … Tokyo en 1964.