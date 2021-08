Le Karaté fait son entrée officielle parmi les sports olympiques ce jeudi. C’est un moment historique pour la discipline qui attendait depuis longtemps de rejoindre le Judo ou encore le Taekwondo. Malheureusement la joie sera de courte durée puisque cet art martial disparaîtra déjà du paysage olympique dans 3 ans à Paris, le Breakdance lui ayant été préféré. Pour ces combattants et ces techniciens, il s’agit donc de saisir cette unique chance de marquer l’histoire et de savourer.

2 compétitions en 1

La compétition olympique de Karaté se déclinera selon les deux grandes versions sportives de la discipline : le Kata et le Kumite.

Le Kata consiste à effectuer un enchaînement de techniques chorégraphiées dans le vide, sans opposition. La précision des gestes, la fluidité, l’attitude, la respiration, tous ces éléments sont pris en compte pour noter la performance.

Le Kumite est la version combat de ce sport. Ils sont d’une durée de 2 minutes pour les femmes et de 3 minutes pour les hommes. On attribue entre 1 et 3 points aux coups placés avec netteté et de manière contrôlée. Un coup de poing porté au corps rapporte 1 point, un coup de pied au corps, 2 points. Pour obtenir 3 points il faut placer une technique de jambe à la tête et/ou réaliser un enchaînement avec un coup de poing à la poitrine.

Il existe 3 catégories de poids chez les femmes (- 55kg, – 61kg, + 61kg) et 3 chez les hommes (- 67kg, – 75kg, + 75kg).

Un format particulier de tournoi

Les compétitions se dérouleront selon un modèle différent par rapport à ce qui se fait traditionnellement dans le Karaté. Pas de tournoi à élimination directe avec des repêchages mais plutôt un système de "round robin".

En Kata les 10 athlètes qualifiés seront versés dans 2 poules (A et B). Ils effectueront 2 passages dont on fera la moyenne des points. Les 3 premiers de chaque poule se disputeront la finale.

Pour le Kumite, là aussi, les prétendants seront répartis dans 2 poules de 5. Tous les athlètes de la poule se rencontrent dans ce mini-championnat. Les vainqueurs des combats remportent 2 points, en cas d’égalité chaque combattant récolte 1 point. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la 1/2 finale et sont alors assurés de remporter une médaille puisque les perdants de ces 1/2 remportent directement le bronze. Les 2 gagnant(e) s se rencontrent pour l’Or.

La star à suivre

Ce tournoi olympique sera le dernier grand rendez-vous du karatéka possédant le palmarès le plus impressionnant chez les messieurs : Rafael Agayev. L’Azerbaïdjanais a remporté 5 titres de champion du monde et est une légende du karaté pour ses résultats, son style et sa longévité. A 36 ans, il est encore numéro 3 mondial et tentera de parachever son parcours avec une médaille en – 75kg.

Côté belge, aucun athlète n’est malheureusement parvenu à se qualifier, les critères de sélection étant particulièrement difficile à atteindre.