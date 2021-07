JO Tokyo 2020 : Le dressage par équipes de retour aux Jeux avec l’ambition d'un diplôme olympique

La sélection de l’équipe de dressage d’équitation est tombée à la dernière minute, après le forfait de l’Irlande. Une opportunité que veulent saisir Laurence Roos, Domatien Michiels et Larissa Paulius pour progresser. Ils monteront sur le "rectangle" samedi et dimanche, – ils ne connaîtront leur ordre de passage que vendredi après-midi -, à l’occasion du Grand Prix par équipes et individuel.

"L’ambition ? Que chacun réussisse son meilleur résultat de l’année et ainsi se qualifier pour le GP Special (qui réunira le top 8 des teams). Si on réussit cela ensemble ce serait déjà super bien", avance le coach Jeroen Van Lent. "Derrière l’Allemagne, qui sera favorite, ce sera ouvert", estime Laurence Roos. "Le podium sera un peu difficile pour nous", reconnaît toutefois Domien Michiels.

Pouvoir se produire sur la formidable scène que représente les JO, "c’est une très très bonne chose. La qualité des chevaux augmente. Les années à venir seront de mieux en mieux. On ne va pas se mentir. Il y a de grandes nations de dressage qui sont reconnues. Je ne désespère pas que la Belgique soit reconnue bientôt comme grande nation du dressage. On est clairement sur la bonne voie." estime Larissa Paulius qui est déjà depuis dix jours à Tokyo avec toute l’équipe. "La pression a diminué après les premiers entraînements. Les chevaux sont en forme, leurs installations magnifiques."

La compétition se déroulera à partir de la fin d’après-midi jusqu’en soirée pour limiter les effets de la chaleur, "cela ne nous empêchera pas de bien performer", estime Domitien Michiels.

"Peu importe l’ordre de passage, la pression est identique", explique Laurence Roos, qui si l’équipe n’avait pas été sélectionnée aurait représenté la Belgique. C’est d’ailleurs la gestion du stress, du cavalier mais aussi du cheval, qui est souvent déterminante.

"La grande différence par rapport aux compétitions habituelles, c’est qu’au JO tout est beaucoup plus grand et que nous ne dormons pas près de nos chevaux.

La compétition réunit 60 couples monture-cavalier. Ils sont répartis dans dix groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe et les six autres ayant obtenu les meilleurs scores dans le Grand Prix seront qualifiés pour la finale individuelle appelée Grand Prix freestyle en musique.

Lors du Grand Prix, le programme est identique pour tous les participants. Il s’agit d’obtenir la note la plus proche du maximum de 100.

Il faut remonter aux JO d’Amsterdam en 1928 pour retrouver une équipe belge de dressage en compétition olympique. "J’espère que ce ne sera pas la dernière fois" conclut le coach national.