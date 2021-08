JO Tokyo 2020 : Le Brésil s’impose aux prolongations face à l’Espagne et réalise le doublé après Rio 2016

Le Brésil a remporté la finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et réalise le doublé après Rio 2016. La Seleçao a dû aller jusqu’aux prolongations pour prendre le dessus sur l’Espagne grâce à un but de Malcom (2-1). Le Brésil avait ouvert la marque par Cunha avant de se faire rejoindre par un but d’Oyarzabal.

Le Brésil et l’Espagne s’affrontent en finale des Jeux Olympiques. Le Brésil, tenant du titre après la médaille d’or à Rio en 2016, tenteront d’accrocher une nouvelle médaille d’or face à une Espagne qui a dû passer deux fois par les prolongations pour décrocher sa place en finale.

Le Brésil passe tout près de l’autobut. Sur une remise de la tête d’Oyarzabal, Diego Carlos revient juste devant l’attaquant espagnol mais lobbe son gardien. Le défenseur brésilien parvient in extremis à dégager le ballon à même la ligne (17e).

A la 33e, Unai Simon manque sa sortie sur un coup-franc de la gauche et vient heurter Cunha. Le VAR intervient et l’arbitre va se faire sa propre idée. La décision est sans appel : penalty. Richarlison se présente mais envoie le ballon au-dessus.

Juste avant la mi-temps, le Brésil prend les commandes par Cunha qui récupère un ballon qui traîne dans le rectangle et conclut dans le petit filet droit (45+2).

Au retour des vestiaires, les Espagnols se créent une belle occasion mais Carlos Soler est sur la trajectoire de la frappe de son équipier Oyarzabal.

Le Brésil touche ensuite le cadre. Sur une contre-attaque, Cunha trouve Richarlison qui crochète son défenseur et tire à ras de sol au premier poteau. Unai Simon dévie le ballon du pied sur sa latte (52e).

L’Espagne trouve la solution la solution à la 61e. Carlos Soler centre de la droite et trouve Oyarzabal au deuxième poteau. Le joueur de la Sociedad reprend de volée en se jetant et propulse le ballon au fond des filets.

Les Espagnols touchent à leur tour le cadre sur un centre un peu raté d’Oscar Gil (85e). Deux minutes plus tard, c’est Bryan Gil qui touche le cadre d’une lourde frappe lointaine du gauche.

Les deux équipes ne parviennent pas à se départager dans le temps réglementaire et la médaille d’or se jouera donc aux prolongations.

Mais les deux équipes ne prennent évidemment pas tous les risques et se neutralisent. La différence se fait dans la seconde période des prolongations. Cunha prend Vallejo de vitesse et croise sa frappe. Simon touche le ballon du pied mais ne peut l’empêcher de rentrer au fond des filets (109e).

L’Espagne ne parviendra pas à revenir malgré quelques petites occasions et le Brésil est champion olympique pour la deuxième fois consécutive (2-1.)