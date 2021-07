JO Tokyo 2020 : large victoire de nos Red Lions face à l’Afrique du Sud au terme d’un match fou (9-4)

On les attendait au top, ils ont répondu présents. Pour leur troisième rencontre des JO, les Red Lions ont tout simplement humilié l’Afrique du Sud sur le score de 9-4. Déjà qualifiée pour les quarts de finale, notre équipe nationale se rapproche un peu plus de la première place du groupe.

Dès l’entame de la rencontre, les Lions montrent de l’envie et ouvrent le score après seulement trois petites minutes grâce à John-John Dohmen qui inscrit là son 28e but sous les couleurs nationales. La joie belge n’est que de courte durée. Moins d’une minute plus tard, le Sud-Africain Dayaan Cassiem est en possession de la balle et traverse tout le terrain en transperçant la défense belge et trompe Vincent Vanasch dans ce qui restera certainement comme l’un des buts du tournoi.

Touchés dans leur orgueil, les Red Lions ne se laissent pas perturber par cette égalisation soudaine et repartent à l’avant. Nos hockeyeurs répondent en inscrivant quatre buts supplémentaires avant la fin du premier quart temps. Alexander Hendrickx lance d’abord la révolte sur penalty corner, avant que Thomas Briels ne plonge pour conclure une belle phase de construction belge. Arthur Van Doren enchaîne pour sa 200e avec l’équipe nationale avant que Dohmen ne donne une allure de raclée au score juste avant la première interruption.

►►► À lire aussi : Les Belges à Tokyo #37 – Red Lions : de grandes ambitions après les dernières performances nationales

À la reprise, Hendrickx s’offre un doublé mais l’Afrique du Sud continue de jouer le jeu et inscrit un nouveau but par Mustaphaa Cassiem. Simon Gougnard redonne un peu plus d’avance aux Lions d’une belle frappe croisée avant Dayaan Cassiem ne marque un troisième but pour les Sud-Africains. L’arbitre siffle la pause sur le score de 7-3 en faveur de nos Red Lions.

Au retour des vestiaires, l’Afrique du Sud démontre qu’elle n’a pas abandonné en marquant son quatrième but du stick par Cassiem. Suivent deux nouvelles réalisations belges avec la troisième rose du jour pour Hendrickx avant que Charlier n’inscrive également son petit but. Le score ne bouge plus et reste donc à 9-4 à la fin du troisième quart temps.

Dans le dernier quart temps, le rythme de la rencontre baisse clairement, aucun nouveau but n’est inscrit. Les Red Lions s’imposent finalement 9-4 face aux Sud-Africains.

Après ses victoires contre les Pays-Bas et l’Allemagne, la Belgique remporte donc sa troisième rencontre et conserve sa première place du groupe. Le prochain match des Red Lions sera jeudi contre le Canada sur le coup de 3 heures.