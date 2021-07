La cavalière Lara de Liedekerke entamera vendredi le concours complet d’équitation en compagnie de sa jument Alpaga d’Arville. Sélectionné tardivement, le duo belge entend bien profiter au maximum de cette expérience.

"Ce matin, le cheval a eu droit à sa visite vétérinaire, et on a reçu le feu vert. Maintenant, ça peut commencer !, a souri Lara de Liedekerke au micro de la RTBF. Après des semaines de préparation, on y est vraiment. Je suis surexcitée ! Ces jeux Olympiques, c’est une très belle expérience : partager le village olympique, essayer de deviner quel athlète fait quoi… J’ai un peu l’impression de retomber en enfance et d’en profiter pleinement ! Je jubile, car ça fait très longtemps que je travaille pour ça. J’essaie de profiter du moment présent, même si je ne vis pas bien le décalage horaire, c’est un peu pénible. Mon cheval, lui, il s’est énormément reposé les trois premiers jours, le vétérinaire avait bien demandé qu’on essaie de ne pas trop vite travailler. Je lui ai donné le temps de s’habituer, et maintenant, on est là depuis dix jours, et je pense qu’il aime le climat et le temps japonais !"

"Notre tirage au sort n’est pas celui que j’aurais préféré, parce qu’on passe en milieu, voire en fin de partie, a repris la cavalière belge. L’avantage, c’est que je pourrai bien regarder ce que les autres font, mais il fera assez chaud, plus chaud que pour ceux qui sont passés le matin. Mais il faut avoir confiance en son étoile, et je vais faire le maximum. Mes objectifs ? Je vais suivre mon cheval, suivre mon intuition. Je ne dois pas laisser mes ambitions passer au-dessus de mon amour pour le cheval, et pour le bien-être de mon cheval. On dépend d’un animal qui ne sait pas nous dire ce qu’il ressent. Lui, il n’a pas choisi d’être là ! Et il n’a pas forcément les mêmes ambitions olympiques que son cavalier. Mais je pense qu’il est prêt pour ça. J’aimerais faire un Top 20, mais si le cheval a tout fait pour moi et qu’on n’est pas dans le Top 20, je ne serai pas déçue. J’essaie de profiter de cette première expérience olympique, toutes les bonnes expériences sont à prendre. On a une carte à jouer, mais je ne veux pas être trop ambitieuse !"