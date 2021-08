La Jamaïcaine Elaine Thompson Herah, déjà titrée sur 100 m, est devenue ce mardi à Tokyo Championne Olympique du 200 m comme elle l'avait déjà fait en 2016, une performance jamais réalisée jusqu'à aujourd'hui. La femme la plus rapide du monde n'a laissé aucune chance à ses adversaires et s'est imposée en 21:53, le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire sur cette distance.

Elaine Thompson Herah a devancé la sensation namibienne Christine Mboma, âgée de 18 ans, qui ne court le 200 m que depuis deux mois, étant privée du 400 m à cause du règlement sur l'hyperandrogénie. L'Américaine Gabrielle Thomas a pris la troisième place.