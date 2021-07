JO Tokyo 2020 : La France se paie (encore) le scalp de l’ogre américain en basket !

Ils l’ont refait ! Deux ans après leur victoire tonitruante en quarts de finale du Mondial, les Bleus ont remis le couvert en terrassant l’ogre américain pour leur entrée en matière aux Jeux de Tokyo. (83-76)

Menée tout au long de la 1e mi-temps, la France a profité des problèmes de faute de Kevin Durant et d’un Team USA trop brouillon pour prendre les rennes du match à la fin du 3e quart-temps. Le dernier quart s’est ensuite transformé en vraie guerre des tranchées où chaque point valait son pesant d’or. Grâce à un monstrueux Evan Fournier (28 points !), les Bleus ont finalement annihilé le come-back orchestré par Jrue Holiday pour terrasser, dès le premier match, l’ogre américain… aux fondations plus que jamais bancales. La preuve, c'est la première défaite américaine aux Jeux Olympiques...depuis 2004. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître...

“On veut notre revanche”. Par ces quelques mots, le druide américain Gregg Popovich a annoncé la couleur : les Américains veulent oublier la déroute du Mondial 2019 et fermer le clapet de ces opiniâtres Français qui avaient osé les battre en quarts.

Oui mais voilà, les Bleus tiennent bon en début de match. Gobert fait le ménage au rebond et Fournier se régale de loin. Mais les Français souffrent en défense intérieure face à la puissance d’un Adebayo en mode TGV. Et quand les deux snipers Durant-Lillard règlent la mire, Team USA créé un premier écart : 16-11.

Malgré une volonté manifeste de créer du jeu, les Bleus se heurtent aux barbelés défensifs des Américains, menés par leur pitbull Draymond Green. Durant a le sourire, Lillard pointe le doigt vers le ciel, Team Usa s’envole : 22-15 après 10 minutes. Même si l’écart n’est pas encore rédhibitoire pour les Bleus, il va falloir se réveiller….surtout offensivement.

Damian Lillard, Mr Filoche

Mais chaque tentative de come-back français est tuée dans l’œuf par une banderille américaine. Lillard prend feu et climatise les rangs français d’entrée en plantant deux bombes de loin.

Dans la foulée, KD récolte sa 3e faute et quitte le terrain en grognant. Asphyxiés jusque-là, les Bleus en profitent pour grignoter leur retard. Malheureusement pour les Bleus, ces roublards d’Américains ont le don d’accélérer dès que la menace se fait sentir. 5 points consécutifs de Lavine leur permettent de stopper l’hémorragie : 33-42. Grâce à un hyperactif Gobert, les Bleus sont malgré tout toujours en vie à l’entracte (-8)

Evan Fournier, en blanc et contre tous

Le jeu entre le chat américain et la souris française se poursuit en 2e mi-temps. Adebayo continue son chantier offensif mais en face, Fournier endosse sa plus belle cape de Dirk Nowitzki pour planter un somptueux one-leg-jumper de loin et redonner vie aux Français.

Durant récolte déjà sa 4e faute et Team USA se met à trembler. Vincent Collet, le coach des Bleus, lance un atypique tandem de géants Poirier-Gobert et ça marche. Derrière, Kobe Fournier continue sa moisson de points et fait rêver les Bleus : 49-52, rien n’est fait !

Et face à des Américains qui balbutient leur basket, les Bleus se permettent même de passer devant sur un parpaing monstrueux de loin signé De Colo. C’est 62-56 après 3 quarts-temps, les Américains calent au pire des moments (11 points marqués en 10 minutes)

It’s clutch time !

Le match devient tendu, haletant et se résume désormais à une vraie guerre des tranchées où chaque point est important. Jrue Holiday, récent champion NBA, est précieux dans son abattage et son intelligence de jeu. Alors que les Bleus ne plantent plus un point, le meneur tressé (et pressé) en fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs français : lay-ups dans le traffic, petits shoots mid-range, trois points, tout y passe.

Mais cette équipe française a de l’orgueil et ne se laisse pas abattre. Elle repasse même devant grâce à un trois points clutchissime d’Evan Fournier. Le chef d’orchestre des Bleus plante deux lancers supplémentaires pour définitivement asseoir la victoire française. Le géant américain est K.O debout, au tapis, terrassé par le même adversaire pour la 2e fois consécutive. Les Français, eux, exemples de résilience et de jusqu'au boutisme, peuvent savourer.