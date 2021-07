Le but gag encaissée par la Côte d'Ivoire contre l'Espagne qui leur coûte une place en 1/2 -... Un match n’est jamais terminé tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin de la rencontre. En quarts de finale du tournoi olympique, la Côte d’Ivoire en a fait les frais en toute fin de match face à l’Espagne. Alors qu’elle menait 2-1 dans les toutes dernières secondes de la partie grâce à un but de Max Gradel dans le temps additionnel, la Côte d’Ivoire a tout perdu à cause d’une phase défensive absolument catastrophique. Monté au jeu une petite minute avant, Rafael Mir a profité des largesses abyssales de la défense adversaire pour égaliser.